Дмитрий Дибров будет модерировать строительный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

Телеведущий Дмитрий Дибров приедет в Екатеринбург, чтобы модерировать пленарную сессию XII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.



О выборе модератора сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на руководителя рабочей группы по подготовке 100+ Веру Белоус. По ее словам, формат выставки определенно произведёт впечатление на посетителей.

Темой XII Международного строительного форума 100+ TechnoBuild в 2025 году станет "Архитектура победы". Концепцию одобрил и утвердил Минстрой России. Выставка пройдет в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября.