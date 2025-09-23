Фонд свердловского вице-губернатора собрал на поддержку СВО 2 млрд (!) рублей

Благотворительный фонд "Верь и живи", контролируемый вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, собрал рекордную сумму на поддержку СВО и жителей новых территорий – около 2 млрд рублей. Такие данные приводит Telegram-канал УРАЛLIVE.

Как пишет канал, итог работы фонда, представленный публично – 1,75 млрд рублей (цифры, которые опубликованы на его сайте). Однако, по данным УРАЛLIVE, речь идет об обороте почти в 2 млрд (!) рублей. Финансовый отчет за 2024 год на сайте фонда отсутствует.

"При этом отчетов о собственно результатах работы фонда в публичном пространстве практически нет – ни на сайте организации, ни в соцсетях (за редчайшим исключением – о поездке Чемезова в перинатальный центр в Макеевке и передаче 400 продуктовых наборов жителям ЛДНР президентом фонда Ксений Хохряковой). Нигде в Сети вы не найдете ни одного фото- или видеоотчета с передачей гуманитарной помощи от фонда "Верь и живи" бойцам, боевым подразделениям или жителям новых территорий", - утверждает канал.

Стоит отметить, что Олег Чемезов, который после отставки свердловского правительства находится в статусе и.о. вице-губернатора, является фигурантом иска Генпрокуратуры на национализацию активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Накануне стало известно, что бывшую жену Чемезова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.