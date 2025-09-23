"Аэрофлот" стабилизирует расписание в Шереметьево до конца суток

"Аэрофлот" старается стабилизировать расписание, которое нарушилось из-за ввода временных ограничений вечером 22 сентября в аэропорту Шереметьево – базовом хабе авиакомпании.

"Авиакомпания планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из Шереметьево до конца сегодняшнего дня", - сообщил перевозчик.

Сейчас "все службы авиакомпании работают в усиленном режиме". "С пассажирами отмененных и задержанных рейсов ведется работа по всем аэропортам вылета. На данный момент у касс и стоек регистрации Аэрофлота в терминалах В и С аэропорта Шереметьево наблюдается спокойная обстановка, существенных скоплений пассажиров не фиксируется", - сообщили в "Аэрофлоте".

Сейчас аэропорт открыт. Между тем, ПВО в районе столицы, судя по сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, продолжает отбивать атаки беспилотников.