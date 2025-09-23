Экономия важнее смеха: Паслер отменил проведение "Кубка губернатора по КВН"

"Кубок губернатора Свердловской области по КВН" в этом году не состоится. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Денис Паслер.

Документ отменяет подписанное в марте распоряжение о проведении мероприятия.



Напомним, что "Кубок губернатора по КВН" проводится на Среднем Урале с 2019 года. В марте этого года также было подписано распоряжение о проведении "Игры-встречи выпускников КВН" - она состоялась 20 июня.

В департаменте информационной политики региона Накануне.RU рассказали, что решение об отмене Кубка КВН в 2025 году было принято для экономии средств областного бюджета.