Трамп внес движение "Антифа" в список террористических организаций

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым общественное движение "Антифа" признается внутренней террористической организацией (в США в список террористических организацией до сих пор вносились только иностранные, то есть внешние движения и группировки – прим. ред.).

В указе движение "Антифа" названо "милитаристским, анархистским предприятием, которое открыто призывает к свержению правительства Соединенных Штатов, правоохранительных органов и нашей правовой системы".

Указ позволит правительственным агентствам США "расследовать, пресекать и прекращать любые незаконные операции" движения.

"Антифа" — децентрализованное левое активистское движение, название которого образовано от сокращения слова "Антифашист". Трамп и его сторонники часто заявляли, что именно "Антифа" является причиной жестких протестов в американских городах.

Эксперты не исключают, что законность указа президента может быть оспорена в суде, так как до сих пор террористическими организациями признавались только международные группировки.