В метро Екатеринбурга на рельсы упала девушка

Сегодня утром в екатеринбургском метро встали поезда в обоих направлениях. На станциях пассажирам сообщали, поезда не ходят "по техническим причинам", а позднее выяснилось, что на станции "Геологическая" на рельсы упала девушка.

Как передает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, пострадавшая приехала со станции "Чкаловская", вышла из вагона, перешла платформу и упала на противоположные пути. Девушку достали и вывели со станции - с ней все хорошо.

Спустя время, движение поездов было полностью восстановлено.

В пресс-группе городского УМВД также рассказали, что с девушкой общается полиция. Ее осмотрели медики "скорой". По предварительной информации, причиной падения стала обычная неосторожность.