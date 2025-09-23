Латвия собирается восстанавливать болота у границы с Россией

В Латвии намерены восстанавливать болота у восточной границы для защиты от России. Об этом заявило минобороны республики.

Говорится, что болота будут естественными барьерами на восточной границе Латвии. Это будет способствовать проведению оборонительных операций, а также позволит сократить материально-технические и кадровые ресурсы. Восстановление болот может войти в состав Балтийской оборонительной линии. На это могут направить средства фондов ЕС.

В конце августа в Литве заявили, что думают о том же, и призвали Эстонию "использовать природу для защиты" на границе с Россией.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что разговоры о планах нападения России на Европу являются бредом и провокацией.

Ранее агентство Reuters писало, что Пентагон прекратит помощь странам Балтии и всем членам НАТО, граничащим с Россией. А накануне в газете The Financial Times вышла статья, в которой говорится, что в администрации президента США Дональда Трампа прибалтийские страны считают довольно агрессивными в своем противостоянии России. И между республиками Прибалтики и США есть недоверие.

"На недавнем заседании высокого уровня в Пентагоне балтийские чиновники были обвинены в "идеологической" оппозиции России", - пишет FT.