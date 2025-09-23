Минпромторг поддержал блокировку опасных продуктов и фальсификат на кассах

Министерство промышленности и торговли России поддержало блокировку опасных продуктов и фальсификат на кассах магазинов через систему маркировки.

Об этом говорится в ответе, направленного в Госдуму и Совет Федерации, замглавы ведомства Екатерины Приезжевой. Из документа следует, что в настоящее время он находится в процессе доработки по предложениям ведомства, а также иных федеральных органов исполнительной власти, сообщают "Известия".

Инициативой предлагается предоставить Роспотребнадзору право немедленно приостанавливать или полностью прекращать продажу продукции, если она потенциально опасна для здоровья. Ведомство будет выносить предписание о прекращении реализации такой продукции, а также в течение суток уведомлять об этом органы прокуратуры.

В настоящее время эффективность системы маркировки составляет 50–60%, так как пока не используется ее главный инструмент — блокировка опасных товаров на кассе.