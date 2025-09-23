Траты бюджета на погашение госдолга увеличились в 1,5 раза

В России с января по июнь текущего года расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга составили около 1,6 трлн руб.

Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие. За тот же период 2024 года траты составляли 1 трлн. По словам экспертов, увеличение расходов связано с ростом госзаимствований и их стоимости.

Согласно подсчетам аудиторов, объем госдолга достиг 30,5 трлн. Внутренние заимствования также увеличились порядка на 2,5 трлн — до 26 трлн.

Высокая ключевая ставка повышает стоимость долга и побуждает к накоплению и инвестициям, в том числе в долговые инструменты, такие как ОФЗ. Средняя доходность ОФЗ в первом полугодии снизилась до 13,6–14% годовых, в то время как в 2024 году она повышалась до 16–18%. Таким образом, ранее Минфин занимал на рынке облигаций дороже, но уже в этом году объем заимствований достаточно существенно вырос и достиг по итогам полугодия почти 30,5 трлн руб.

С другой стороны, внешний долг на начало июля составил $54,3 млн (примерно 4,2 трлн). Хотя он сокращается по сравнению с прошлым годом, темпы этого снижения остаются медленными — около 7%, если считать в рублях, сообщают "Известия".

Заявление главы Минфина Антона Силуанова о возможном увеличении государственного долга до конца 2025 года вновь обострило дискуссию о том, какой ценой бюджет получает деньги через внутренние заимствования. Министр настаивает, что рост будет "разумным", но эксперты предупреждают: процентные расходы уже приближаются к 8% бюджета, доходность ОФЗ превышает 18%, а обслуживание долга превращается в рентный поток для банков, в том числе государственных.