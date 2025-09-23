Банки в РФ начали обнулять лимиты по кредиткам

В России крупные банки начали массово снижать лимиты по кредитным картам.

Жалобы от клиентов "ВТБ", "Почта Банка" и "Ренессанс Банка" указывают, что лимиты обнуляются внезапно, без предварительного уведомления и объяснений. В ряде случаев карты блокировались уже после изменения лимита, что не позволяло оплачивать даже повседневные расходы, несмотря на соблюдение всех условий кредитного учреждения.

Банки объясняют снижение лимитов необходимостью выравнивания финансовых показателей и сокращения резервов — средств, которые фактически не используются. По словам экспертов, это делается для снижения рисков нехватки средств при росте просроченной задолженности. При этом меры особенно затрагивают финансово грамотных клиентов, которые активно пользуются кредитками и выплачивают задолженность в беспроцентный период.

Для финансовых организаций это делает надежных клиентов экономически невыгодными, сообщают "Известия".

Напомним, российский банковский сектор неплохо чувствует себя даже в условиях замедления экономики. Это следует из аналитического обзора Центробанка России за II квартал текущего года.