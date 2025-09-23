Бизнес оценил расходы операторов на ГИС "Антифрод"

Бизнес оценил возможные затраты сотовых операторов на реализацию требований второго антимошеннического пакета в десятки миллиардов рублей.

Как считают в Ассоциации больших данных, в такую сумму обойдется передача данных о геолокации абонентов-иностранцев в создаваемую ГИС "Антифрод". Еще несколько миллиардов рублей будет стоить требование сохранять телефонные разговоры, которые имеют признаки мошеннических.

Эксперты считают, что на этом расходы не заканчиваются: бизнес, работающий с персональными данными, должен будет провести интеграцию с "Госуслугами", а сайты, вынужденные перейти на российские сертификаты безопасности, могут понести убытки, сообщает Forbes.

Тем временем, банки заявляют о предкризисном положении: из-за работы антифрод-системы до клиентов не доходят важные телефонные звонки от кредитных организаций. Например, банки не могут дозвониться до клиентов, когда надо проверить сомнительную операцию по их счетам.