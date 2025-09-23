23 Сентября 2025
в россии
Политика
Фото: sledcom.ru

Суд передал государству активы семьи экс-мэра Владивостока на 80 млрд рублей

В Москве Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал государству активы компаний "Востокцемент" и "Ренессанс", принадлежавшие семье бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Они оцениваются на сумму около 80 млрд руб. По данным Генпрокуратуры, экс-мэр во время госслужбы передал управление компаниями родственникам и доверенным лицам, используя муниципальные ресурсы и властные полномочия, чтобы увеличить капитализацию компаний.

Ответчиками по иску прокуратуры проходили 15 физических и юридических лиц, среди которых родители Пушкарева, его братья, сын и жена и другие, сообщают "Ведомости".

10 апреля 2019 года суд вынес приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву - 15 лет колонии. В 2024 году бывший мэр отправился из колонии в зону специальной военной операции.

