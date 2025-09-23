Россия просит ИКАО смягчить санкции против авиации

Москва призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) смягчить ограничительные меры, из-за которых Россия лишена доступа к иностранным авиалайнерам и запчастям и на полеты в небе 37 стран.

Документы подготовлены к 42-й ассамблее организации. Особенно российские власти пытаются договориться о смягчении санкций в отношении запасных частей, которые, по мнению РФ, критически важны для безопасности полетов. Российский парк самолетов Boeing и Airbus стареет, и не все комплектующие можно импортировать по «серым» схемам.

На этом фоне значительная часть западных самолетов может быть выведена из эксплуатации.

Москва считает, что санкции противоречат международным правилам. В рабочих документах, на которые ссылается Reuters, критикуется закрытие воздушного пространства 37 стран для полетов российских авиакомпаний и запреты на техническое обслуживание и страхование воздушных судов.

После начала спецоперации власти Евросоюза полностью запретили как поставки в Россию, так и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники, их страхование и техобслуживание.