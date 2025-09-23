Прорыв в развитии: в РН-Юганскнефтегазе открылся новый цех по добыче нефти и газа

Расширение производства на легендарном Приобском месторождении потребовало создания в составе РН-Юганскнефтегаза нового цеха по добыче нефти и газа. Накануне состоялась торжественная церемония открытия ЦДНГ №25.



В составе цеха трудятся 174 специалиста, которым предстоит эксплуатировать 900 скважин действующего фонда, расположенных на 62 кустовых площадках. Новый цех создан путём разделения ЦДНГ №23, сообщили в пресс-службе компании.



Напутственные слова коллективу сказал первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер ООО "РН-Юганскнефтегаз" Руслан Гизатуллин:

"Коллеги! Создание вашего цеха – это концентрация усилий для дальнейшего развития Приобского месторождения. На вас возлагается ответственная задача – увеличение добычи нефти и повышение эффективности производства. Обращаю внимание на то, что главным приоритетом вашей работы должны быть промышленная безопасность и экологическая ответственность. Открытие нового подразделения – это создание новых рабочих мест. Для молодых специалистов это отличная возможность построения карьеры, а для всего персонала – повышения компетенций и уровня профессионализма. Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в создании цеха. Это большой объём организационной работы, и вы с ней отлично справились как единый слаженный механизм. Хочу поблагодарить всех за работу! Поздравляю, коллеги!"

После напутствия была разрезана традиционная красная ленточка, а начальнику цеха вручен символический ключ от подразделения.

Начальником ЦДНГ-25 назначен опытный нефтяник Булат Шахмуратов. Ранее он успешно руководил цехами №19, №20 и №23. У Булата Миниахметовича репутация профессионала, который хорошо знает, что такое нести ответственность за большой коллектив и решать серьёзные производственные задачи.

"Уважаемые коллеги! Нам предстоит трудиться в самом новом подразделении "РН-Юганскнефтегаза", но, несмотря на молодость нашего коллектива, состоит он из опытных профессионалов высокого класса, – заметил в ответной речи Булат Шахмуратов. – Друзья, нам доверен один из самых трудных участков работы, который только можно себе представить: сложная геология, большие расстояния, хрупкая природа, требующая особых усилий по её защите. Кроме того, передовые технологии, применяемые при добыче нефти, требуют от нас высокой квалификации. Однако трудности нас не пугают. Уверен, нам по силам выполнение самых непростых задач".

В управлении по добыче нефти и газа считают, что открытие нового цеха – это настоящий прорыв в развитии. Такого не было уже три года, и сейчас у руководства Приобского региона появились новые возможности интенсифицировать добычу нефти рационально используя природные ресурсы.

Завершилась церемония открытия концертом артистов, а также экскурсией почётных гостей по административным и производственным помещениям цеха.