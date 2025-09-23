Прорыв в развитии: в РН-Юганскнефтегазе открылся новый цех по добыче нефти и газа

23 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: РН-Юганскнефтегаз

Прорыв в развитии: в РН-Юганскнефтегазе открылся новый цех по добыче нефти и газа

Расширение производства на легендарном Приобском месторождении потребовало создания в составе РН-Юганскнефтегаза нового цеха по добыче нефти и газа. Накануне состоялась торжественная церемония открытия ЦДНГ №25.

В составе цеха трудятся 174 специалиста, которым предстоит эксплуатировать 900 скважин действующего фонда, расположенных на 62 кустовых площадках. Новый цех создан путём разделения ЦДНГ №23, сообщили в пресс-службе компании.

Напутственные слова коллективу сказал первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер ООО "РН-Юганскнефтегаз" Руслан Гизатуллин:

(2025)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

"Коллеги! Создание вашего цеха – это концентрация усилий для дальнейшего развития Приобского месторождения. На вас возлагается ответственная задача – увеличение добычи нефти и повышение эффективности производства. Обращаю внимание на то, что главным приоритетом вашей работы должны быть промышленная безопасность и экологическая ответственность. Открытие нового подразделения – это создание новых рабочих мест. Для молодых специалистов это отличная возможность построения карьеры, а для всего персонала – повышения компетенций и уровня профессионализма. Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в создании цеха. Это большой объём организационной работы, и вы с ней отлично справились как единый слаженный механизм. Хочу поблагодарить всех за работу! Поздравляю, коллеги!"

После напутствия была разрезана традиционная красная ленточка, а начальнику цеха вручен символический ключ от подразделения.

(2025)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Начальником ЦДНГ-25 назначен опытный нефтяник Булат Шахмуратов. Ранее он успешно руководил цехами №19, №20 и №23. У Булата Миниахметовича репутация профессионала, который хорошо знает, что такое нести ответственность за большой коллектив и решать серьёзные производственные задачи.

(2025)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

"Уважаемые коллеги! Нам предстоит трудиться в самом новом подразделении "РН-Юганскнефтегаза", но, несмотря на молодость нашего коллектива, состоит он из опытных профессионалов высокого класса, – заметил в ответной речи Булат Шахмуратов. – Друзья, нам доверен один из самых трудных участков работы, который только можно себе представить: сложная геология, большие расстояния, хрупкая природа, требующая особых усилий по её защите. Кроме того, передовые технологии, применяемые при добыче нефти, требуют от нас высокой квалификации. Однако трудности нас не пугают. Уверен, нам по силам выполнение самых непростых задач".

В управлении по добыче нефти и газа считают, что открытие нового цеха – это настоящий прорыв в развитии. Такого не было уже три года, и сейчас у руководства Приобского региона появились новые возможности интенсифицировать добычу нефти рационально используя природные ресурсы.

(2025)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Завершилась церемония открытия концертом артистов, а также экскурсией почётных гостей по административным и производственным помещениям цеха.

Теги: РН-Юганскнефтегаз, цех


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети