На рынке в турецком Демре произошел взрыв

На оптовом рынке приморского городка Демре в турецкой провинции Анталья произошел взрыв, по меньшей мере один человек погиб и трое пострадали, передают местные СМИ.

ЧП произошло около трех часов дня. Момент взрыва попал в объектив камеры видеонаблюдения: видно, как в производственном здании обрушились стены, куски стены и кирпичи разлетелись в разные стороны.

По словам мэра Демре Фахри Дурана, одного человека пока не могут найти под завалами, он считается пропавшим без вести. Он же сообщил, что взрыв произошел в складской части помещения. Причина взрыва пока не известна.