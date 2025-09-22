В Белгородской области четыре человека пострадали от атаки дронов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ещё четыре мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ.

В Белгороде от удара беспилотника по коммерческому объекту ранен мужчина. С осколочным ранением ноги он доставляется в городскую больницу №2 Белгорода.

В Белгородском районе в посёлке Северный беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадали два ребёнка. Восьмилетняя девочка с осколочным ранением ноги и 12-летний мальчик с баротравмой доставлены в детскую областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены легковой автомобиль и частный дом.

Ещё один мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, плеча, спины и ног в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медпомощи он будет переведён в областную клиническую больницу, написал губернатор в своём telegram-канале.