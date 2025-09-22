22 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

"Изумрудный бор 2.0". На севере Екатеринбурга построят новый квартал

Жилой район "Изумрудный бор" на севере Екатеринбурга прирастет новым кварталом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "УГМК-Застройщик".

Компания уже получила разрешение на строительство двух жилых домов высотой 29 и 30 этажей, которые будут расположены на пересечении проспекта Космонавтов и бульвара Владимира Белоглазова. Планируемый срок сдачи объектов новой очереди, включающей 608 квартир – первый квартал 2028 года.

"На этапе проектирования нового квартала "Изумрудный бор 2.0" мы предусмотрели три жилых и два административных здания. Одно из них – это современная пятиэтажная поликлиника площадью 5 тысяч квадратных метров, что значительно улучшит доступ жителей к медицинским услугам. Второе здание станет первым офисным центром, что подчеркивает нашу концепцию создания не просто спального района, а полноценного пространства для жизни и работы", - отмечает генеральный директор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

Проект второго квартала жилого района "Изумрудный бор" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Новые жилые дома расположатся рядом с лесопарком "Пышминские озерки" и ТРЦ VEER Mall, их соединят коммерческой галереей. Подземно-надземный двухуровневый паркинг жилых домов обеспечит возможность быстрого доступа к автомобилям через лифты подъездов. Двор будет находиться на стилобате, где разместятся зоны отдыха, спортивные площадки и игровые комплексы.

Проект второго квартала жилого района "Изумрудный бор" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

На прилегающей территории площадью 5 гектаров планируется высадка деревьев и кустарников. В комплексе планируется создать плейрум для детей с развивающими играми, а также соседский центр. Здесь же рассматривается вариант обустройства коворкинга, позволяющего организовать рабочие места прямо в доме.

Проект второго квартала жилого района "Изумрудный бор" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Сегодня в Екатеринбурге завершается строительство первого квартала жилого района "Изумрудный бор", включающий 13 домов на 2934 квартиры. Уже построено 11 домов, два оставшихся будут введены в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года. На территории жилого района уже функционируют необходимые социальные объекты, такие как клиника и фитнес-клуб с бассейнами для взрослых и детей. Готовится к открытию детский сад на 300 мест. Возводится здание гимназии "Арт-Этюд" на 1100 учащихся, срок окончания строительства которой запланирован в 2027 году.

По планам девелопера, полностью завершить все этапы строительства планируется к 2045 году. К этому моменту здесь появится 13 кварталов, способных обеспечить комфортным жильем примерно 35 тысяч горожан. Общая жилая площадь проекта превысит миллион квадратных метров.

