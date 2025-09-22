В Югре мужчину, устроившего стрельбу, обвиняют в тяжких преступлениях

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Куминский Кондинского района. Мужчина обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Как установило следствие, в ночь на 27 декабря 2024 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с охотничьим карабином незаконно проник в частный дом. Против воли проживавших там людей он произвел несколько выстрелов в потолок и стены, угрожая жильцам расправой. Хозяйке дома он приказал лечь на пол, высказав угрозу применения оружия, и потребовал сообщить, где находится ее несовершеннолетний сын. После этого мужчина стал дожидаться возвращения подростка.

Не дождавшись юноши, злоумышленник ушел из дома и начал ходить по поселению с оружием. Прибывшему на вызов участковому уполномоченному полиции обвиняемый произвел выстрел. Затем он забежал в дом своего знакомого, откуда продолжил стрельбу в сторону улицы, несмотря на прибытие следственно-оперативной группы.

В отношении фигуранта собраны достаточные доказательства по статьям о покушении на убийство, угрозе убийством, незаконном лишении свободы, незаконном проникновении в жилище, хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.