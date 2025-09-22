Пара римский выступил против ИИ-папы

Папа римский Лев XIV заявил, что категорически против предложения создать ИИ-папу, то есть по сути "электронного папу". Он сказал, что у него просили на это разрешения, но он против.

"Если у кого и не должно быть виртуального двойника, то папа будет в числе первых в этом списке", — сказал Лев XIV.

Он признал, что внедрение ИИ привело к большим результатам в некоторых областях, например в медицине, но опасность в том, что "создается фальшивый мир" и это угрожает человеческой идентичности. По его мнению, некоторые люди испытывают потребность в фейковых новостях и хотят верить в "теории заговора". Что именно римский понтифик имел в виду под "теорией заговора", в данном случае осталось неясным.



