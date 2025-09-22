Клиенты банка "Агромпромкредит" испытывают трудности с доступом к средствам после иска Генпрокуратуры

Клиенты банка "Агромпромкредит" испытывают трудности с доступом к своим средствам, так как кредитная организация перестала проводить платежи после того, как банк оказался в иске Генпрокуратуры на национализацию активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Это связано с обеспечительными мерами.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом стало известно в ходе сегодняшнего предварительного заседания в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Во время решения вопроса о закрытии процесса от СМИ выступил представитель банка "Агропромкредит". Он заявил, что десятки тысяч вкладчиков и юридических лиц не могут получить доступ к своим средствам.

"Они будут писать жалобы. Еще и процесс закрывают", - отметил юрист, добавив, что эта ситуация "бьет по деловой репутации банка".

И хотя большинство представителей ответчиков настаивали на открытом заседании, судья в итоге закрыла процесс по требованию Генпрокуратуры. В ведомстве объяснили это тем, что в материалах дела есть налоговая и банковская тайна, а в закрытом режиме лучше получится разобраться во всех нюансах дела.

Напомним, также в деле фигурируют бывшие свердловские чиновники и вице-губернатор региона Олег Чемезов. Сегодня стало известно, что бывшую жену последнего отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.