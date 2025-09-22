В Кировской области у пациента удалили гигантскую липому

В Кировской области хирурги прооперировали 65-летнего пациента. Из его организма убрали опухоль шеи размером с голову.

Заведующий хирургическим отделением №1 Кировской областной клинической больницы Игорь Попырин сообщил об успешной операции по удалению гигантской липомы – доброкачественной опухоли из жировых клеток, расположенной на задней поверхности шеи. Причины развития липом до конца не ясны – нарушение жирового обмена, генетическая предрасположенность или закупорка сальных желез.

"Обычно такая опухоль растет медленно и безболезненно, поэтому многие пациенты откладывают визит к специалисту, надеясь, что образование исчезнет самостоятельно. Если липома растёт, то никакие мази и народные средства не помогут. Единственный эффективный способ лечения — хирургическое удаление", – подчеркивает Игорь Попырин.

Операция оказалась сложной задачей даже для опытных хирургов. Расположенная рядом с крупными сосудами и нервами, липома потребовала ювелирной точности и осторожности при ее удалении.

"К счастью, опухоль не успела прорасти в соседние структуры. Образование размером с трехлитровую банку стало самой большой жировой структурой этой локализации, удалённой за всю историю хирургического отделения", – цитирует Попырина пресс-служба минздрава Кировской области.