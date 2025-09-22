Дому ювелира Афиногенова в Екатеринбурге вернут его первоначальный вид

В Екатеринбурге объект культурного наследия "Дом ювелира И.К. Афиногенова" (улица Февральской Революции, 37) обретет свой первоначальный вид. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Управление госэкспертизы Свердловской области выдало положительное заключение по проекту реконструкции. Работы будут направлены на сохранение исторического облика здания при одновременном укреплении его конструкций. При этом значительный объем оригинальной кладки будет сохранен и отреставрирован с помощью специальных составов.

Здание будет оснащено технологичными инженерными системами, что позволит адаптировать его под современные задачи. Здесь будут обустроены комнаты для переговоров, кабинеты и вспомогательные помещения. Как отметили в мэрии, в дальнейшем Дом ювелира Афиногенова предполагается приспособить под культурно-просветительский центр.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд обязал собственников отреставрировать многоквартирный исторический дом на улице Пушкина, 7, который является объектом культурного наследия регионального значения.