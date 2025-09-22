Беспилотники, упавшие в Польше, были без боевых частей, - Туск

Ни один из беспилотников, которые нашли на территории Польши в ночь с 9 на 10 сентября, не был оборудован боевой частью, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

Ранее польские власти обвиняли Россию в провокации с запуском на территорию Польши беспилотников. Москва обвинения отвергала.

Позже стало известно, что единственное разрушение – проломленная крыша частного дома в Люблинском воеводстве – это последствия падения ракеты с польского истребителя F-16, который хотел подбить беспилотник.