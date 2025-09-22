Священник РПЦ: Если не молиться за власть, пенсионный возраст снова повысят

Священник Русской православной церкви, протоиерей Кирилл Иванов, как кажется, нашёл средство от повышения в России пенсионного возраста.

"Что будет, если не молиться за власти? Будет ещё больше поднят пенсионный возраст. Я ещё в начале 2000-ых предсказывал, что он будет повышен, если мы не будем рожать. Производства должны быть рабочими. Дети наши должны взрослеть, идти на работу, зарабатывать, чтобы государство могло нам пенсии выплачивать", - сказал священник.

Протоиерей считает, что в уже случившемся повышении пенсионного возраста виноваты не власти, "а мы с вами".

"Если мы не будем молиться за наши власти, нашу страну, нашего президента, то в наших квартирах будут жить дети мигрантов, наши храмы будут переделаны под мечети, на улицах будут патрули, которые будут следить за длиной ваших юбок, а инакомыслие будет караться казнью", - сказал священник.

Решение о повышении в России пенсионного возраста на пять лет было принято в 2018 г., "реформа" заработала с 2019-го. Согласно поправкам, женщины смогут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65.

Напомним, на днях протоиерей Андрей Ткачев назвал образование источником всех бед.