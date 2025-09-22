Россия просит ICAO смягчить запреты на покупку запчастей для самолетов

Россия призывает Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ослабить санкции, касающиеся закупки запчастей для самолетов, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

После начала СВО в 2022 году западные санкции перекрыли российским авиакомпаниям доступ к покупке иностранных самолетов и запчастей для них. В итоге перевозчики вынуждены приобретать запчасти по сложным и дорогим серым схемам параллельного импорта.

Источник в российском авиационном секторе сообщил, что сейчас российские власти пытаются договориться о смягчении санкций, особенно в отношении запасных частей, которые, по их словам, имеют решающее значение для безопасности полетов.

Россия обратилась с запросом в ICAO после того, как на прошлой неделе США сняли санкции с белорусского нацперевозчика "Белавиа", введенные также в 2022 году.

Российский авиапарк Boeing и Airbus стареет, и не все детали можно импортировать по так называемым серым схемам, сообщил Reuters источник в российской авиации, что означает, что значительная часть западных самолетов может оказаться на приколе.