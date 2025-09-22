Россияне смогут предъявлять вместо паспорта QR-код из "Госуслуг"

Правительство России подписало постановлении о возможности использовать специальный QR-код в приложении "Госуслуги", который можно будет в некоторых ситуациях предъявлять вместо оригинала паспорта гражданина. QR-код будет доступен в сервисе "ГосДоки".

"Использование QR-кода — исключительно добровольное. Бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений", - подчеркнули в Минцифры России.

На первом этапе QR-код можно будет использовать в кино или музеях — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, в магазинах — при покупке товаров 18+, при отправке или получении посылок и заказных писем.

Затем, как ожидается, QR-код будут принимать и в более "серьезных" случаях: в банках, МФЦ, салонах операторов связи, частных медорганизациях, при заселении в гостиницы.

Сообщается также, что "при проверке будут отображаться только необходимые данные". Например, билетёр в кино увидит только фото и сведения о возрасте.