Бывшего зампреда правительства Крыма задержали по делу о клевете

Полиция задержала экс-депутата Госдумы ("Единая Россия") и бывшего зампреда Совета министров Крыма Руслана Бальбека. В августе Бальбек был объявлен в федеральный розыск. Сообщается, что бывшего высокопоставленного чиновника задержали на территории Кабардино-Балкарии.

48-летний Бальбек арестован по решению суда, он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 272 ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации") и ч. 5 ст. 128.1 ("Клевета") УК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Издание "Подъём" ранее сообщало о деле против журналистки Анны Гажала и бывшей юристки Минздрава Крыма Фатиме Совхоз, которых обвинили в клевете из-за жалоб в администрацию президента на коррупцию в медицинской сфере в Крыму. Из материалов дела следует, что женщины отправляли письма в Кремль вместе с Бальбеком.

Бальбек родился 28 августа 1977 года в городе Бекабад Узбекской ССР. В 2000 году окончил Таврический институт предпринимательства и права. В 2001 году - Таврический национальный университет им. Вернадского. Работал директором туристической фирмы, был делегатом Курултая крымско-татарского народа (2007-2012 гг.). Затем работал в Совете министров Крыма: председателем комитета по вопросам межнациональных отношений общественного совета, советником председателя республиканского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. С 2014 года работал зампредом Совета министров республики, в 2016-м году избран депутатом Госдумы. Член "Единой России" с 2014 года.