Урал принимает Межрегиональные соревнования профмастерства, организованные Группой "Россети"

Сегодня в Екатеринбурге дан старт второму этапу Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) Группы "Россети". В столицу Урала прибыли более 120 человек: участники и судьи, представляющие восемь филиалов и 13 дочерних обществ компании "Россети" со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В торжественной церемонии открытия в режиме видео-конференц-связи принял участие заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО "Россети" Владимир Уколов.

"Проведение таких масштабных соревнований – это важный элемент нашей работы по повышению надежности энергосистемы страны. Профессионализм специалистов по РЗА и АСУ ТП – это основа безопасного и бесперебойного электроснабжения миллионов потребителей. Уверен, что этот конкурс позволит не только выявить сильнейших, но и станет площадкой для обмена бесценным опытом", – отметил он.

"Для нас большая честь принимать на уральской земле лучших специалистов со всей России. Современная высокоавтоматизированная подстанция – это сложный цифровой "организм", и от ваших знаний и слаженности работы зависит ее эффективность. Желаю всем участникам честной борьбы, уверенности в своих силах. Пусть победит сильнейший!" – обратился к собравшимся заместитель генерального директора – главный инженер "Россети Урал" Владимир Рябушев.

Соревнования будут проходить на площадке Учебного центра "Россети Урал" до 26 сентября. Все этапы посвящены эксплуатации и обслуживанию элементов высокоавтоматизированных подстанций: применению систем автоматизированного проектирования, наладке, комплексным испытаниям, послеаварийной проверке и устранению неисправностей. В рамках мероприятия пройдут круглый стол и совещания с участием руководителей компании "Россети", а также студенческий день, в котором примут участие 90 учащихся ссузов федерального проекта "Профессионалитет" по направлению ТЭК Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.