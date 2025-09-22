Свердловчан предупреждают о грозах и сильном ветре в ближайший вторник

Завтра, 23 сентября, в Свердловской области ожидаются грозы и ветер с порывами до 20 м/с. Уральцев просят оставаться бдительными и соблюдать меры безопасности в непогоду.

В областном ГУ МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач, а также во время грозы с осторожностью использовать электроприборы.

Если же непогода застала прямо на улице, необходимо как можно скорее спрятаться в здании. Также не рекомендуется парковать свой автомобиль под деревом, так как существует риск падения веток.

В случае происшествия нужно звонить по номеру 112.