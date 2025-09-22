Симоньян борется с онкологией

Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о состоянии своего здоровья.

"Написала бы с удовольствием, что у меня всё хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", - написала Симоньян в одном из своих telegram-каналов.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что тяжело больна, предстоит операция. До этого проблемы со здоровьем случились у её супруга - Тигран Кеосаян впал в кому.