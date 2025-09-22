22 Сентября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Власти снова задумались об ограничениях для праворульных машин

Российские власти снова решились подступиться к вопросу о запрете в стране праворульных машин. Правда, теперь идея облачена в максимально мягкие формулировки и предлог заботы о безопасности граждан.

"Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства", - цитирует РИА Новости письмо сенатора Андрея Кутепова на имя главы Минпромторга России.

Сенатор, конечно же, отмечает: нужно, чтобы "регуляторные/ограничительные меры носили плановый поэтапный характер и сочетались со стимулирующими мерами, такими как, например, государственные программы субсидирования для граждан, принявших решение о покупке нового безопасного автомобиля".

На прошлой неделе правительство РФ опубликовало статистику по количеству автотранспортных средств старше десяти лет: на начало 2025 года их насчитывалось 40,1 млн единиц, что составляет 72,8% всего автопарка страны. Для сравнения, десять лет назад доля таких машин — только легковых — была на уровне 48%. По состоянию на начало 2025 года в России зарегистрировано около 3,87 миллиона легковых автомобилей с правым рулем. Всего в российском автопарке их доля составляет примерно 8,2%. Подавляющее большинство таких автомобилей сосредоточено на Дальнем Востоке (1,99 млн) и в Сибири (1,43 млн).

Как правило, праворульные машины – это б/у иномарки из Японии, которые россияне покупают в связи с отсутствием в стране доступных новых машин с приличным набором опций за небольшие деньги.

