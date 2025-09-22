22 Сентября 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени снимают документальный фильм об участниках специальной военной операции

В Тюмени снимают документальный фильм об участниках специальной военной операции и их творческом пути, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменские участники СВО стали героями документального фильма "Сила культуры". Проект реализуется Тюменским музейно-просветительским объединением при поддержке регионального отделения ООГО "Российский фонд культуры".

"Это документальное кино получится особым, так как мы рассказываем про ветеранов специальной военной операции сквозь призму искусства. Герои фильма: Рустам Нугманов, который играет на гармони, а также музыкант, исполнитель своих песен Дмитрий Возжаев и Виталий Жиляков, занимающийся изобразительным искусством. Для меня съемки фильма стали неким вызовом, ведь тема требует особой чуткости и внутренней отдачи", - отметил автор идеи и режиссер Иван Кармацкий.

Генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова заявила, что в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы этот проект имеет особое значение.

"В нем соединяются подвиг и творчество, военная доблесть и духовная сила искусства. Мы убеждены, что фильм станет не только художественным свидетельством времени, но и поддержкой для тех, кто ищет новый путь самовыражения через творчество", - отметила она.

Это четвертый документальный кинопроект, который Тюменское музейно-просветительское объединение реализует совместно с региональным отделением ООГО "Российский фонд культуры".

Премьера фильма состоится в декабре 2025 года в Музейном комплексе им. И.Я Словцова.

 

Теги: участники СВО, документальный фильм, сила культуры


