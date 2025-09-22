Мелочь в обмен на купюры: на Среднем Урале началась акция "Монетная неделя"

На Среднем Урале началась всероссийская акция "Монетная неделя". С 22 сентября по 4 октября жители Свердловской области смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные купюры.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, сдать железные монеты можно как в отделениях банков, так и в сетях крупных продовольственных магазинов. Кроме того, в офисах кредитных организаций мелочь можно положить на счет без комиссии, для этого понадобится паспорт.

На этот раз в Свердловской области монеты будут принимать в 115 отделениях банков и в больше чем тысяче торговых точек. По условиям акции, обменивают монеты номиналами от одной копейки до 25 рублей, при этом ограничений по количеству и сумме сдаваемых монет нет. Можно даже приносить потемневшие, поцарапанные, гнутые и просверленные монеты, но это должны быть современные деньги, выпускаемые с 1997 года.

"Монетная неделя" проходит по всей стране при поддержке Банка России два раза в год. По итогам весенней акции Свердловская область вошла в топ-5 активных регионов: участие в ней приняли 6,5 тысяч уральцев. Они сдали почти 900 тысяч монет, благодаря чему в оборот вернулось 3,5 млн рублей. Как отмечают банкиры, чаще всего свердловчане приносили монеты номиналом 10 рублей, 10 копеек и 1 рубль.

Все подробные условия акции и адреса участников доступны на сайте монетнаянеделя.рф.