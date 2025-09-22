СМИ сообщили о дефиците дизтоплива на некоторых АЗС в Новосибирске

СМИ сообщили о дефиците дизельного топлива на некоторых автозаправках в Новосибирской области. Сообщается, что речь идет о АЗС разных сетей.

Так, издание Infopro54 сообщило об отсутствии дизельного топлива на одной из сетевых заправок в центре Новосибирска. Там рассказали, что дизеля нет уже несколько дней.

В Ассоциации независимых нефтетрейдеров "Сибирь0ГСМ" сообщили, что в регионе "продукт в наличии, объемы имеются, но ситуация изменчива", передает Сиб.фм.

На прошлой неделе в соцсетях появлялись сообщения о дефиците топлива на некоторых заправках Татарстана, но власти заявили, что проблем нет.