ФСБ выявила 27 подпольных оружейных мастерских

Почти три десятка подпольных оружейных мастерских выявили сотрудники ФСБ в российских регионах.

Силовики обнаружили 27 мастерских в 32 регионах России, в ходе операции было изъято почти две сотни единиц огнестрельного оружие, полторы тысячи гранат и 250 кг взрывчатых веществ, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Обвски прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Крым, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Томской и Херсонской областях.

Фигурантами дела стали 42 человека.