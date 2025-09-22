22 Сентября 2025
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

На ТМК впервые изготовлен горизонтальный гибочный пресс для выпуска деталей трубопроводов

Ракитянским арматурным заводом (РАЗ) спроектирован и изготовлен горизонтальный гибочный пресс с максимальным усилием в 4,5 тонны для собственного производства деталей опорно-подвесных систем (ОПС) трубопроводов. РАЗ входит в магистрально-машиностроительный дивизион Трубной металлургической компании (ТМК).

"Гибочный пресс предназначен для выпуска хомутов, полухомутов, вставок, скоб и других элементов, при этом помимо основных деталей ОПС может использоваться для обработки давлением нестандартных деталей, таких как малогабаритные конусы. Оборудование спроектировано таким образом, что его можно оперативно перенастроить для расширения ассортимента продукции", — сообщает пресс-служба ТМК.

Изделие изготовили в сжатые сроки — процесс от проектирования до выпуска готового оборудования занял 1,5 месяца. По словам управляющего директора магистрально-машиностроительного дивизиона ТМК Евгения Губанова, создание уникального оборудования в рекордные сроки — показатель высокого инженерного потенциала и вовлеченности коллектива.

"Инициатива нацелена на повышение операционной эффективности компании, так как с помощью собственного оборудования мы получаем полный контроль над процессом. Это дает возможность сокращать сроки выполнения заказов, адаптировать установку под конкретные нужды", — отметил он.

Теги: Трубная металлургическая компания, горизонтальный гибочный пресс, трубопровод


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

