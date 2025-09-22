В Пермском крае слесарь погиб от отравления газом в колодце возле школы

В Пермском крае Инспекция труда расследует гибель слесарей возле школы в Оханске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 19 сентября. Во время выполнения аварийно восстановительных работ в колодце возле школы слесарь погиб из-за отравления газом. Второй слесарь попытался прийти на выручку коллеге, но пострадал сам - был госпитализирован в больницу с тяжелым отравлением.

"В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая, организуются мероприятия, направленные на установление очевидцев, в ближайшее время будут проведены опросы работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников, запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти погибшего работника", - говорится в сообщении.

При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.