Spectator: У Киева большие финансовые проблемы

Пока Киев ждет, когда экономические проблемы России заставят ее отказаться от воссоединенных регионов, у самого Киева в бюджете огромные дыры. В проекте госбюджета на следующий год прогнозируемый дефицит составит 18,4% ВВП, или более 50 млрд долларов. А по оценкам МВФ, реальная недостача может быть раза в полтора больше. Об этом пишет британское издание Spectator.

Украине предстоит еще в этом году как-то закрыть дыру в бюджете на 8 млрд долларов. И в Киеве не видят иного выхода, кроме как обратиться с протянутой рукой к Западу, обещая воевать дальше. Украина тратит на военные действия 31% своего ВВП, или около 120 млрд долларов, но за счет налогов и внутренних займов покрывается лишь половина этой суммы. Значит, все остальное должны финансировать западные страны. Правда, пока что никаких обещаний Киеву не было.

С 2022 года Киев получил свыше 150 млрд долларов, но ни копейки не может потратить непосредственно на военные нужды. Иностранная финансовая помощь может тратиться только на социальную сферу. Главная проблема Зеленского - где взять средства на свою 800-тысячную армию и другие военные нужды. Он надеется убедить своих кураторов ослабить запрет и разрешить часть финансовой помощи пустить на военные нужды. Британия недавно создала такой прецедент, выделив 3 млрд долларов на это. Также Киев не перестает надеяться, что ему отдадут 300 млрд долларов российских активов.

Власти Украины неоднократно заявляли, что могут самостоятельно обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи должны финансировать западные страны. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров говорит, что страна уже длительное время живет фактически в состоянии дефолта, который просто не объявляют.