Ушел из жизни зампредседателя Свердловского областного суда Евгений Шумков

Скончался зампредседателя Свердловского областного суда, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российское объединение судей" Евгений Шумков. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Причиной смерти стала продолжительное болезнь. Евгений Шумков ушел из жизни в возрасте 50 лет.

"Евгений Сергеевич был настоящим профессионалом, посвятившим свою жизнь служению закону. Он стоял у истоков мировой юстиции в Свердловской области, был одним из первых мировых судей, назначенных на должность в 2002 году. Евгений Сергеевич запомнится коллегам не только как блестящий юрист и мудрый руководитель, но и как принципиальный, отзывчивый и душевный человек, готовый всегда поддержать в трудную минуту и поделиться бесценным опытом", - говорится в сообщении.

Прощание с Евгением Шумковым состоится 23 сентября в 12.00 в малом зале ДК "Ровесник" в городе Заречный.