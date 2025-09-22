Трамп и Маск впервые встретились после ссоры и пожали друг другу руки

Президент США Дональд Трамп встретился со своим бывшим советником, миллиардером Илоном Маском впервые после громкой публичной, хоть и заочной ссоры. На мемориальном мероприятии в честь правого активиста Чарли Кирка Трамп и Маск поздоровались и перекинулись парой слов.

Трамп пожал руку Маску, который несколько месяцев назад еще управлял Департаментом эффективности государственного управления (DOGE) в администрации президента.

Президент и бизнесмен сидели рядом на трибуне стадиона в Глендейле, штат Аризона, где собрались десятки тысяч человек, чтобы отдать дань памяти Кирку, застреленному 10 сентября в кампусе университета Юты.

Видеозапись этих двух событий была опубликована на официальном аккаунте Белого дома в социальной сети X, принадлежащей Маску.

Маск до сих пор не предпринял никаких действий по созданию так называемой Американской партии – альтернативы Демократической и Республиканской партиям.