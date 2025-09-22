Супругу свердловского вице-губернатора Ирину Чемезову отправили под домашний арест

Верх-Исетский районный суд отправил супругу вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, руководителя свердловского отделения "Союза женщин России" Ирину Чемезову под домашний арест. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как выяснилось, решение было принято по делу о мошенничестве ещё 18 сентября. Речь может идти о нецелевом использовании гранта свердловского департамента по развитию туризма и индустрии. Под домашним арестом Чемезова пробует до 1 ноября текущего года включительно. Пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Что касается Олега Чемезова, то он стал ответчиков по иску Генпрокуратуры о национализации активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. В Генпрокуратуре считают, что Олег Чемезов содействовал приватизации "Облкоммунэнерго", которую прокуроры считают незаконной. По иску были арестованы счета Чемезова и его семьи.