В Сибири матери грозит принудительное лечение по делу о гибели троих детей

В Сибири готово к рассмотрению в суде уголовное дело 30-летней матери из Канска. Ей вменяют убийство своих детей.

В доме по улице Герцена в Канске жила семья с четырьмя детьми. По версии следствия, в день трагедии, 14 апреля, многодетная мать была дома с четырёхлетней дочерью и семимесячным сыном. Ещё двое мальчиков семи и восьми лет были в школе, а отец детей – на работе.

Следствие полагает, что из-за личной неприязни мать задушила четырёхлетнюю дочь, а потом ударила её топором в левую подключичную область. После этого она зарубила семимесячного и восьмилетнего сыновей. Очевидцем расправы стал семилетний сын предполагаемой злоумышленницы. Вместе с ним она направилась к своим родителям, где ребенок рассказал о произошедшем.

Психиатрическая экспертиза показала, что у обвиняемой есть хроническое психическое расстройство. Это стало причиной того, что в момент совершения преступления она не осознавала характер своих действий и не могла руководить ими. Она находится под арестом. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд, где решится вопрос об отправке обвиняемой на принудительное лечение. Расследование уголовных дел о халатности должностных лиц органов системы профилактики и отца погибших детей по факту истязания семилетнего сына продолжается, сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.