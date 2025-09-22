WhatsApp* остался самым популярным мессенджером в России

Несмотря на блокировку звонков WhatsApp* остается самым популярным в России мессенджером – более 97 млн уникальных пользователей за август. Таким образом, сервис даже улучшил показатели относительно августа 2024 года (+0,8 млн пользователей).

На втором месте оказался мессенджер VK, но не распиаренный Max, а непосредственно сервис соцсети ""ВКонтакте" – 93,5 млн пользователей. Третье место у Telegram – 91 млн пользователей, это данные исследования холдинга Group4Media на основе данных Mediascope.

Новый мессенджер Max от VK в августе охватил 32,2 млн пользователей, передает "Коммерсант".

*мессенджер принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ