Аналитики заявил о "парадоксе" на российском рынке труда

На рынке труда России в текущем году сформировалась разнонаправленная тенденция.

В то время, как зарплаты персонала всех категорий и отраслей растут темпами, превышающими производительность труда, становится все больше компаний, которые ставят задачу снизить расходы на работников.

Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании "Б1" по итогам исследования заработных плат и компенсаций. Треть компаний отметили снижение расходов на сотрудников, тогда как год назад доля составляла только четверть. При этом большинство работодателей отдают высокий приоритет и поддержанию конкурентоспособности заработных плат, а также росту удовлетворенности сотрудников. В среднем затраты на работников по сравнению с 2024 годом выросли на 21%.

Эксперты указывают, что несмотря на планы по оптимизации расходов на персонал, пересмотры заработных плат вверх идут по плану. В прошлом средний суммарный процент изменения заработных плат превысил запланированные 10% на 2%, в текущем году 90% компаний уже провели или планируют пересмотр заработных плат, 82% компаний уже запланировали пересмотр на 2026 год.

Чаще всего организации проводят ежегодную индексацию зарплат. Помимо этого, фиксируется и рост премий почти по всем категориям персонала, сообщает Forbes.