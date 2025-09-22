Макрон заявил о рисках в случае изъятия замороженных активов России

Изъятие замороженных активов России, находящихся в странах Европы, стало бы нарушением международного права и привело бы к подрыву доверия к финансовой системе.

Об этом сообщил CBS News президент Франции Эммануэль Макрон. "И я думаю, что это вопрос доверия", — сказал он. Глава государства добавил, что Европа уже заморозила российские активы на миллиарды долларов, и все доходы, поступающие от них, были использованы для финансирования "части наших усилий по Украине".

Ранее стало известно, что Европейский союз обсуждает возможность использования замороженных активов России для обеспечения кредита Киеву в обход Венгрии, которая может наложить на это решение вето.