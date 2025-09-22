22 Сентября 2025
Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Суд по делу о национализации "Облкоммунэнерго" пройдет в закрытом режиме

В понедельник в Екатеринбурге состоялось предварительное судебное заседание по иску Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.
Напомним, также Генпрокуратура требует национализировать имущество бывших и действующих чиновников Свердловской области из команды экс-губернатора Евгения Куйвашева. Всего в деле насчитывается больше сотни участников.

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялось предварительное заседание. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сами Биков и Бобров на заседание не явились, как и экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков, экс-министр ЖКХ Николай Смирнов и вице-губернатор Олег Чемезов. Вместо них пришли их представители по доверенности.

Генпрокуратура заявила ходатайство о приобщении дополнительных материалов, которые составили три тома. Насколько удалось понять, речь в них идёт о деятельности Олега Чемезова и о ряде предприятий, а также банковских операциях между несколькими лицами.

Представитель Чемезова попросил уточнить, что это за сведения, и потребовал предоставить эти материалы для изучения. По ссылке выяснилось, что там представлены прежние 12 томов, а новых материалов нет.

"Видимо, ваши коллеги пока не загрузили документы", - обратился представитель Чемезова к представителям прокуратуры.

Суд по национализации "Облкоммунэнерго" (Ленинский районный суд Екатеринбурга)(2025)|Фото: Накануне.RU

После этого другие представители стали просить суд отказать в ходатайстве о приобщении новых материалов, поскольку у них нет возможности с ними ознакомиться. А представитель Боброва заявила, что "не все участники были извещены о времени и месте заседания". Кого она имела в виду, юрист не уточнила. С последним утверждением не согласились в Генпрокуратуре: в ведомстве заявили, что у них есть необходимые расписки от участников о сроках заседания.

Затем прокурор потребовал закрыть заседание от СМИ, сославшись на то, что в материалах дела есть налоговая и банковская тайна. Он заявил, что в закрытом режиме лучше получится разобраться во всех нюансах дела. Представитель Бикова сразу выступил против закрытия - он заявил, что просить о закрытом режиме может только сам обладатель банковской тайны, а не прокуратура.

"Освещать этот процесс необходимо, граждане должны знать", - заявил юрист.

Его поддержали представитель Чемезова, Боброва, а затем и остальные. "Мы хотим открытого процесса, честного и прозрачного!" - подчеркнули адвокаты.

Но Генпрокуратура продолжала настаивать на закрытии. Ведомство неожиданно поддержал представитель "УСТЭК-Челябинск" (тоже входит в "Корпорацию СТС" Боброва и Бикова) - он заявил, что публичность процесса может каким-то образом повлиять на репутацию компании.

В итоге судья вынесла вердикт: процесс закрыть. СМИ попросили покинуть зал заседаний.

Теги: Биков, Бобров, национализация, Генпрокуратура, суд


