Великобритания, Австралия и Канада признали Палестину. Реакция Израиля

Великобритания, Канада и Австралия признали Палестину, передает Интерфакс.

Премьер Канады Марк Карни написал в соцсети Х, что "Канада не испытывает иллюзий и не считает, что признание решит все проблемы". В его заявлении говорится, что признание палестинского государства связано с принципами права на самоопределение и фундаментальными правами человека.

В заявлении австралийского премьера Энтони Албаниза говорится, что "Австралия признает многолетние легитимные стремления палестинцев иметь собственное государство".

Позднее с обращением выступил британский премьер Кир Стармер, который объявил о признании палестинского государства и возрождении "надежд на мир для палестинцев и израильтян, а также на решение вопроса относительно двух государств". Вместе с тем Стармер подчеркнул, что ХАМАС - это террористическая организация, у которой нет будущего, нет роли в правительстве Палестины. Он пообещал, что Лондон введет новые санкции в отношении лидеров ХАМАС в ближайшие недели.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил, что его страна признает Палестину в ближайший понедельник, 22 сентября.

РИА Новости отмечает, что Израиль отверг заявления Канады, Великобритании и Австралии о признании палестинского государства.

"Это заявление не способствует миру, а, наоборот, еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем", — написал израильский МИД в соцсети Х.

В МИД назвали признание страны рядом западных стран политическим жестом, рассчитанным на внутренний электорат в этих странах. По заявлению ведомства, он противоречит логике переговоров и достижения компромисса между Израилем и ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отверг заявления западных стран, пообещав дать ответ на одностороннее признание Палестины. "Палестинского государства не будет. Ответ на последнюю попытку навязать нам террористическое государство в самом сердце нашей страны я дам по возвращении из США", — заявил он в видеообращении.