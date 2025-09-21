Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за российских МиГ-31

Совбез ООН завтра проведет экстренное заседание из-за МиГ-31, якобы нарушившего воздушную границу Эстонии.

Встреча участников Совета безопасности запланирована на 10.00 по нью-йоркскому времени (17.00 мск). Это первый случай за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна попросила о проведении экстренного заседания Совбеза.

НАТО и МИД Эстонии обвинили российские ВВС в нарушении воздушного пространства. В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России (в августе Эстония выслала из страны российского дипломата), чтобы вручить ноту протеста. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он недоволен сообщениями о якобы нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии. "Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое случается", - сказал Трамп, комментируя ситуацию. Президент США добавил, что это "может обернуться большими проблемами". Трамп отметил, что вскоре помощники проинформируют его по этому вопросу.