РБК: Генерал-полковник Лапин уволен из армии

Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники. Бывший высокопоставленный военнослужащий займет гражданскую должность в Татарстане.

По данным издания, Лапин станет помощником раиса Татарстана Рустама Минниханова, на этом посту он будет отвечать за работу по сопровождению участников военной операции и их семей, а также оформление на службу по контракту, социальную и медицинскую реабилитацию, интеграцию вернувшихся бойцов в мирную жизнь.

Ранее Лапин покинул пост командующего Ленинградским военным округом, его сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

Лапин возглавил Ленинградский военный округ в мае 2024 года. Это следует из материалов к встрече президента России Владимира Путина с командующими военными округами.

Генерал Лапин в январе 2023 г. стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. Ранее он подвергался критике главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за руководство подразделениями в зоне СВО.

Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017 году был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018-го по январь 2019-го командовал группировкой войск в Сирии.