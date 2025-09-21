Высокопоставленный таможенник, осужденный за взятки к 10 годам колонии, отправился на СВО

Высокопоставленный таможенник Александр Алеев, осужденный за взятки к 10 годам колонии, отправился на СВО, сообщает Коммерсант.

Алеева арестовали в 2023 году. При обысках у него нашли $91 тыс. и 17,8 млн руб. Во время судебного разбирательства он утверждал, что собирал и хранил дома деньги, предназначенные для помощи участникам СВО. Он пытается оспорить решение о конфискации активов, которые, по результатам проверки, были получены им незаконно.

Алеева задержали в марте 2023 года вместе с замначальника Центрального таможенного управления Александром Бегловым.